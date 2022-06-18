河南重申健康码仅用于疫情防控和服务人民身体健康

河南省疫情防控指挥部重申，健康码仅用于疫情防控，服务人民身体健康。

据河南日报微信公号昨天（17日）消息，河南省疫情防控指挥部要求各地严格执行《河南省冠病疫情防控健康码管理办法》及健康码赋码转码规则，健康码仅用于疫情防控，服务人民身体健康，绝不允许在国家、省疫情防控指挥部规定的情况以外应用，绝不允许在与疫情防控无关的场景使用，绝不允许超规则增加或删减健康码风险人员数据库。

河南省疫情防控指挥部再次要求各市县强化健康码管理，对因健康码管理使用不当造成严重后果的，依法依规严肃处理。

根据2021年8月发布的《河南省健康码赋码规则（第二版）》，河南省健康码分为红色健康码、黄色健康码和绿色健康码。其中，红码表示需要在定点医疗机构隔离治疗或集中隔离医学观察，需属地疫情防控机构严格管理。可以赋予红码的对象，仅包括确诊病例和无症状感染者、密切接触者或密接的密接、境外来豫以及高风险地区驻留人员等。

另据中共中央纪委国家监委网站消息，针对近日部分村镇银行储户健康码被赋红码的问题，郑州市纪委监委启动了调查问责程序，对发现违反《河南省冠病疫情防控健康码管理办法》的乱作为，将依规依纪依法严肃处理。

郑州市纪委监委相关负责人说，“我们将以对人民负责的态度，尽快查明事实、厘清责任、严肃问责，责令职能部门纠正错误，用实际行动回应社会关切。”