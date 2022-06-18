美国两党参议员提案 拟列台湾为主要非北约盟友

面对中国大陆不断对台湾发出威胁，今年4月中旬曾率团访台的两位美国重量级联邦参议员前天（16日）提出一项法案，拟将台湾列为“主要非北约盟友”，并将修订《台湾关系法》部分内容，包括增订美国对台军售须有助于遏制中国大陆的侵略行为。据称，这是《台湾关系法》1979年签署生效以来，堪称最全面的修订提案。

综合中时新闻网和台湾《联合报》报道，这项《台湾政策法案》（Taiwan Policy Act of 2022），由民主党籍的参议院外交委员会主席梅南德兹（Bob Menendez）与共和党籍资深参议员格雷厄姆（Lindsey Graham）共同提出，草案内容包括在未来四年对台湾提供45亿美元（约62亿新元）的对外军事融资，并将台湾列为“主要非北约盟友”（major non-NATO ally）。

梅南德兹在声明中提到，该法案发出了一个明确讯息，即中国大陆不应该重蹈俄罗斯入侵乌克兰的覆辙。格雷厄姆也说，若在中国大陆对台湾威胁和侵略上表现软弱，只会助长危险情况发生。

据美国国会幕僚透露，两人希望最快下周让外交委员会投票将法案提交参议院。但一位熟悉该法案的美国官员说，法案中的一些内容让拜登政府和国务院感到不安，担心可能会激怒中国大陆。

该法案提出将优先考虑并加快对台军售，直到国会确定对台的威胁已显著降低，并指示美国国防部长制定训练专案，提高台美军队的互操作性。一旦中国大陆对台敌对行为出现重大升级，像破坏、推翻台湾政府或占领台湾，美国总统将被要求制裁包括中国大陆国家主席在内的中方官员。

此外，新法案将修订《台湾关系法》部分内容，包括增订美国对台军售须有助于遏制中国的侵略行为。法案还将敦促美国国务院推动磋商，将驻美国台北经济文化代表处正名为台湾代表处，美国在台协会（AIT）处长的任命也须获参议院同意。

台湾外交部发言人欧江安说，该法案涵盖全面提升台美关系、强化台美安全与经贸关系、支持台湾国际参与及反制中国大陆胁迫等重大议题，且纳入多项近年美国国会多项友台法案的重要内容，是美国会近年深具代表性的旗舰型挺台法案。外交部对此表达高度欢迎与感谢，并将持续关注后续进展。