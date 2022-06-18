范徐丽泰：香港从不是殖民地进课本 对西方长期渗透的拨乱反正

香港特别行政区第一届立法会主席范徐丽泰说，香港从不是殖民地进入课本，是对西方长期渗透的拨乱反正。

范徐丽泰昨天（17日）接受中国官媒《环球时报》专访时作出以上表述。

她说，“香港从来不是殖民地”不是一个新提法，而是中国的一贯立场，也是1972年联合国决议的有关内容。一些西方媒体最近大肆炒作“新版香港教科书称香港不曾是殖民地”，其潜在意图是推动他们“香港曾是殖民地，有自决权并可寻求独立”的政治叙事，在香港埋下动荡的种子。

据香港《明报》报道，香港三个出版社四本经送审的公民与社会发展科（公民科）课本，全部明确表示“香港不是殖民地”。有课文解释称，虽然英国曾按类似“殖民地”的模式管治香港，但清朝以后的中国政府均不承认不平等条约，也从未放弃香港主权。部分课本以补充资料说明“殖民地与殖民统治”的分别，指如果某国宣布一地区为该国的殖民地，该国家就享有该地区的主权和治权，但如果若某国对一地区实行殖民统治，国家“只拥有该地区的治权，并不拥有主权”。

英国广播公司（BBC）等媒体称，新版教课书中有关香港是否是殖民地的论述是特区政府不断尝试淡化英国在香港管治历史的又一举措，《纽约时报》则再次借此事攻击中国收紧对香港的舆论和文化管控。

范徐丽泰昨天接受《环时》专访时谈及近日发生的“教科书称香港从不是殖民地”话题。她说，1972年，中国代表在联合国提出，香港和澳门不是殖民地，要求联合国非殖民化特别委员会把两地从殖民地名单中删除。这一提议以99票对5票大比数通过，强调香港不具殖民地地位。“所以，香港从不是殖民地，并不仅仅是中国政府的一贯立场，也是联合国决议的内容。”

范徐丽泰说：“很可惜没有外媒来问我对这件事的看法。如果有外媒就此事采访我，我会让他翻查一下1972年联合国到底发生了什么。我还要对他说，你们的国家在投票中输了，现在请不要造谣。”

她说，香港是否是殖民地涉及到一个很关键的问题——根据联合国有关规定，有“殖民地”地位的地区人民有“自决权”，并可建立独立国家。因此，一些英美媒体大肆炒作香港教科书的有关内容，实质上还是在试图推动“港独”“自决公投”等长年以来渗透香港的错误概念。

范徐丽泰说：“中国从未放弃对香港的主权，也没有承认过英国对香港统治的合法性。我们始终用的表述都是，‘恢复对香港行使主权’。”

她指出，特区政府现在在做的，只是逐渐阐明并纠正这些西方长年来希望香港人接受的错误概念，“只有香港的教师和学生们都能正确认识历史，才能避免类似‘要求香港自决公投’的事件再次发生。这是一件非常好的事情，是对被西方扭曲了的历史叙事的一次拨乱反正。”