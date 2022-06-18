澳门20日起开放12至17岁者接种第三剂疫苗

澳门将从下周一（20日）起，开放给12岁至17岁青少年接种第三剂冠病疫苗。

据澳门冠病感染应变协调中心官网消息，由于近期接获较多家长反映，18岁以下的子女在前往外地升学或个人原因等需要时，须为子女接种冠病疫苗第三剂或加强剂。

为满足有关人士的需要，年满12岁至17岁已完成冠病疫苗初种系列满六个月（不少于24周）的人士，可于下周一（20日）早上10时起可登入预约系统申请接种冠病疫苗第三剂或加强剂，暂时可供申请的是BioNTech的mRNA冠病疫苗，申请成功后最快可于下周二（21日）开始接种。前往接种当日，接种人士或监护人可现场向医护人员表达其因个人意愿需要接种第三剂冠病疫苗或加强剂，而无需额外出示特定证明文件供审查。

另外，澳门录得今年首起流感死亡。83岁男性居于安老院，有免疫性疾病、高血压、脑血管意外等病史，长期卧床；病例于6月12日出现发热、呕吐等症状；13日症状持续，曾到医院急诊就诊，经流感快速测试，其呼吸道样本对甲流病毒呈阳性反应，医院处方特敏福治疗；病例于14日出现血氧饱和度下降，再到医院急诊就诊，胸片显示右肺肺炎，实验室检测结果显示细菌感染，病情危重，延至6月16日死亡。

病例没有接种2021至2022冬季流感疫苗，居住的院舍于早前曾出现流感样疾病群集性感染事件，与他同房的两名室友早前确诊甲流。根据卫生局的记录，由今年1月至今，澳门共录得10起流感伴肺炎或其他并发症的病例，当中有九例流感重症及一例死亡个案；其中九人均没有接种流感疫苗。