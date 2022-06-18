连战身体微恙入院 目前康复中

台湾前副总统连战办公室主任彭国省今天（18日）上午证实，连战上周五因身体微恙住院治疗，目前身体状况逐渐康复中。

据中时电子报报道，已高龄87岁的连战惊传6月10日因心血管疾病，住进台大医院加护病房救治。至于病因，彭国省说，基于个人隐私不便透露。

据了解，连战因年事已高，这几年先后有心脏疾病、罹癌而开刀住院，健康状况虽大不如前，但仍已控制多年；日前住进台大医院则因小中风。

据悉，连战本月10日小中风 ，事发时情况一度危急，进加护病房三天后病情随即稳定，已转入一般病房，目前意识清楚，且可清楚表达，不过平衡感受影响，正持续治疗中。连战夫人连方瑀天天在医院陪病，显示伉俪情深，中时电子报17日即独家捕获连方瑀从家里到台大医院的镜头。

事实上连战从政多年，最为人津津乐道的政绩，除了行政院长任内开办健保，成为世界各国取经的典范之外，就是2005年和平之旅，带动两岸和平稳定互动。

据了解，本月上旬国民党主席朱立伦赴美国提出“九二共识是没有共识的共识”，连战相当关切，也透过国民党前副秘书长张荣恭表达看法。

由于连战住院时间与朱立伦访美行结束时间重叠，被解读对朱立伦在美国两岸谈话担忧导致连战入院。彭国省仅说，当前两岸关系是全球瞩目焦点，连战也确实对两岸关系持续关心。另据知情的政坛人士指出，朱立伦的言论并未影响连战的情绪，小中风与朱立伦无关。