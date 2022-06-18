习近平：塑造有利发展环境 践行真正的多边主义

中国国家主席习近平说，要把握机遇、直面挑战，塑造有利发展环境，践行真正的多边主义。

据中国外交部官网消息，中国国家主席习近平昨晚（17日）应邀以视频方式出席第25届圣彼得堡国际经济论坛全会并致辞。

习近平指出，当前，世界百年变局叠加世纪疫情，经济全球化遭遇逆流，落实联合国2030年可持续发展议程面临前所未有的挑战。国际社会迫切期待实现更加公平、更可持续、更为安全的发展。“我们要把握机遇、直面挑战，推动全球发展倡议落地落实，共创共享和平繁荣美好未来。”

第一，塑造有利发展环境。要践行真正的多边主义，尊重并支持各国走符合本国国情的发展道路，建设开放型世界经济，提升新兴市场国家和发展中国家在全球经济治理中的代表性和发言权，促进全球平衡、协调、包容发展。

第二，提振发展伙伴关系。要加强南北合作、南南合作，汇聚合作资源、平台和发展伙伴网络，增加发展援助，形成发展合力，弥合发展鸿沟。

第三，推动经济全球化进程。要加强发展政策、国际规则和标准的软联通，摒弃脱钩、断供、单边制裁、极限施压，消除贸易壁垒，维护全球产业链供应链稳定，携手应对日趋严峻的粮食、能源危机，实现世界经济复苏。

第四，坚持创新驱动。要挖掘创新增长潜力，完善创新规则和制度环境，打破创新要素流动壁垒，深化创新交流合作，推动科技同经济深度融合，共享创新成果。

习近平指出，中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，大家对中国经济发展充满信心。中国将继续推动高质量发展，坚定不移扩大高水平开放，推进高质量共建“一带一路”。中国愿同包括俄罗斯在内的世界各国一道，共创发展前景，共享增长机遇，为深化全球发展合作、推动构建人类命运共同体作出新的贡献。

第25届圣彼得堡国际经济论坛全会于6月17日在俄罗斯圣彼得堡以线上线下结合方式举行。俄罗斯总统普京、埃及总统塞西、哈萨克斯坦总统托卡耶夫等出席。