港媒：中共中央统战部副部长潘岳接掌国家民委

消息人士透露，中共中央统战部副部长、中国国务院侨务办公室主任潘岳将调任中国国家民族事务委员会主任。

香港《星岛日报》引述消息人士报道，中共二十大会议今年秋天召开前夕，中央政府多个部委调整“一把手”。中共中央统战部副部长、中国国务院侨务办公室主任潘岳，调任中国国家民族事务委员会主任，成为第二位汉人民委主任。

据报道，中国官方昨天（17日）公布多项人事任命，包括住房和城乡建设部（简称住建部）副部长倪虹升任中国住建部党组书记，四川省委副书记罗文担任中国国家市场监督管理总局党组书记，中国航空集团董事长宋志勇执掌中国民航局。

2020年，原中纪委副书记陈小江“空降”担任中国国家民委党组书记、主任，成为66年来首位汉族国家民委主任，大力推动消除民族差异，铸牢中华民族共同体意识。随着陈小江今年初升任中共中央统战部常务副部长，中国国家民委主任一职据悉将由潘岳接任，意味着继续由汉人掌管这个主管民族政策的国务院部门，持续推动民族融合。

62岁的潘岳是历史学博士，当过兵，曾任记者，能诗擅文，前妻刘朝英是原中共中央军委常务副主席刘华清之女。潘岳做过13年中国国家环保总局（环保部前身）副局长。2016年转任中共中央社会主义学院党组书记、第一副院长（正部长级），2020年出任中共中央统战部副部长、中国国务院侨办主任。

59岁的清华大学原党委书记陈旭，今年2月离开工作了30多年的清华，调任中共中央统战部副部长，据悉她将接替潘岳掌管中国国务院侨务办公室，升任正部级。

原中国国家住建部党组书记、部长王蒙徽3月调任湖北省委书记后，中央政府昨天宣布倪虹升任住建部党组书记，稍后将任住建部部长。60岁的倪虹是辽宁人，曾任安徽省住房和城乡建设厅厅长、住建部住房改革与发展司司长等职，2015年升任住建部副部长。

此外，四川省委副书记罗文接替张工，升任中国国家市场监督管理总局党组书记，将由中国国务院宣布出任总局局长。张工上月已调任天津市代市长。58岁的罗文是湖南人，曾任中国工业和信息化部副部长、中国国家发改委副主任，之后调往四川担任常务副省长。

中央政府昨天也宣布宋志勇任中国民用航空局党组书记，预计将担任局长。57岁的宋志勇，空军机师出身，长期在中国航空集团公司担任管理层，2020年出任中国航空集团有限公司董事长。

北京大学昨天召开教师干部大会，宣布郝平任北京大学党委书记，不再担任校长职务。常务副校长龚旗煌升任校长（副部长级）。58岁的龚旗煌是福建莆田人，光学专家，中国科学院院士。

另据消息透露，中国国家能源集团董事长王祥喜将担任中国国家应急部部长。预料潘岳、陈旭、罗文、倪虹、王祥喜在二十大都将安排为中共中央委员，宋志勇、龚旗煌则担任中共中央候补委员。