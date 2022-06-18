加州教堂枪击案：嫌凶恨台湾加控仇恨罪

加利福尼亚州教堂上月15日发生的一死五伤枪击案，涉案嫌凶周文伟被加控仇恨罪。

据英国《卫报》报道，位于美国南加州橘郡（Orange County）的日内瓦长老会教堂（Geneva Presbyterian Church）发生大规模枪击案，造成一死五伤。当时尔湾台湾基督长老教会租用该教堂办活动，奋勇抵抗的台裔医师郑达志在枪击案中不幸身亡，美国检方近日对嫌凶周文伟加控仇恨罪（hate crime）。

据报道，此前，南加州检察署已以持枪谋杀、五项杀人未遂以及四项非法持有爆裂物的罪名，对68岁的周文伟提出起诉。

周文伟在教堂的礼拜日行凶，当时有许多台胞在那聚集，最终造成52岁医师郑达志丧生和五人受轻重伤，引起国际社会一片哗然。

美国检方指出，68岁的周文伟表明自己是出自于对台湾的恨意才痛下杀机，他的父母因为国共内战失势而被迫迁台，尔后他便在台湾出生。先前美国警方就已调查出周文伟的背景，曾与“中国和平统一促进会”（大陆简称统促会、台湾称和统会）有所关联，并在他的车上搜出亲笔手记，他称台湾不应该是个“独立国家”。

周文伟预计在8月19日提讯，他并未在上月的初次开庭时提出抗辩。周文伟将继续被羁押，不得保释。