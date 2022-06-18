中国军事科学院原副院长：打台湾牌对中美军事关系稳定影响很大

中国人民解放军军事科学院原副院长何雷说，打“台湾牌”是非常危险的，对中美军事关系稳定影响是非常大的。

台海情势持续紧绷，此次香格里拉对话（下简称香会）中国代表团成员之一的军事科学院原副院长、何雷中将接受澎湃新闻专访时指出，台海问题现在已成为影响中美军事关系走向的焦点问题，因为美国将台湾问题视为打压中国的“王牌”。美方要充分认识台湾问题的敏感性，打“台湾牌”是非常危险的，对中美军事关系稳定影响是非常大的。

何雷说，这次香会的一个重要成果是中国国防部长魏凤和与美国国防部长奥斯汀的首次面对面会谈。受美国外交政策、两国关系和疫情等因素的影响，拜登政府的首任防长奥斯汀没到中国进行访问，但在中国周边访问的国家却是不少的，中美两国防长只进行过线上会谈。

何雷称，中美两国防长这次会谈原计划是半小时，结果谈了一个小时左右，其中谈了台湾、南中国海和俄乌冲突等重大问题。

何雷指出，现在中美关系是建交以来的低谷期、复杂期和严峻期，主要是因为美国无法理性看待中国的发展壮大，战略上非常焦虑。中美关系处于低谷期，作为中美关系一部分的两军关系也处于低谷期。要实现中美军事关系稳定，最大的挑战是拜登政府强力推行的印太战略。

他形容，这个战略的主要目的就是要在亚太地区拉帮结派对抗中国。何雷批评美国为孤立、围堵、遏制中国，可以说是多管齐下、不遗余力，在政治、军事、经济、文化和科技等多个领域打压中国，给两国改善关系造成很大障碍。

这次香会，魏凤和多次表达中国大陆对台湾问题的立场。何雷说，台海问题已成为影响中美军事关系走向的焦点问题，因为美国将台湾问题视为打压中国的“王牌”。在香会召开前几天，美国就宣布新一轮对台军售，性质极其恶劣。

何雷称，2017年前，美国防长在香会上没讲过台湾问题，因为台湾问题是中国的内政。2017年时任美国防长马蒂斯在香会上首次讲了台湾问题后，美国每次香会就会提到台湾问题，因此中国也必须在香会这样的场合表达中国的立场，阐明人民解放军的态度。

何雷认为，若要改善中美军事关系必须做到以下四点：

第一，中美两军要真正落实中美两国元首达成的共识，中国国家主席习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则，美国总统拜登作出的“四不一无意”承诺（不寻求打“新冷战”、不寻求改变中国体制、不寻求通过强化同盟关系反对中国、不支持“台湾独立”、无意同中国发生冲突），就是这一共识的具体内容。

第二，中美两军沟通协调，美方要做到诚心诚意，诚实诚信，不能说一套做一套。

第三，美国不要干涉中国内政，挑衅中国的底线，中国是一个大国，美国政府、美军频频挑衅中国的底线，中国不可能不做出反应。

第四，中美两军要加强沟通协调、交流交谈、避免误判、管控分歧和加强危机管控等。