福建多地因暴雨引发灾情 已转移民众逾18万人次

中国福建省北部地区受持续暴雨影响，目前已转移民众逾18万人次。

据中国新闻网报道，持续暴雨导致福建省北部部分地区出现内涝、积水、滑坡、塌方、道路中断、农作物受灾、房屋受损等灾情。福建省防汛办今天（18日）透露，全省累计下沉干部43万3213人次，转移民众18万8385人次。

据统计，17日上午6时至18日上午6时雨量显示，福建共有31个县的240个乡镇超过50毫米，其中14个县的83个乡镇超过100毫米，以建宁溪源乡198.3毫米为最大。最大小时雨量为光泽止马镇44.5毫米。

受暴雨影响，福建多条江河出现超警戒水位以上洪水。福建省防汛办称，17日上午6时至18日上午6时，共有三条河流三个站超警戒水位0.48至1.61米。当前，富屯溪光泽站、顺昌洋口站水位在警戒水位以上。

目前，福建省防指组织会商，并与南平、三明、龙岩同步视频连线，部署工作。气象、水文与自然资源部门加强监测预警，水库调度专家组驻守省防办，对大型水库进行实时调度。各地各部门继续积极应对加强防范。

据福建省气象局预测：今天南平、三明和宁德有暴雨，其中南平的部分有大暴雨；龙岩和莆田的局部有暴雨。24小时雨量50至120毫米，局部可达180毫米，最大小时雨量80毫米。