柯文哲：不贪污的民进党就是民众党

台湾年底地方选举逼近，各地“蓝白合”传闻不断，民众党主席、台北市长柯文哲今天（18日）说，不贪污的民进党就是民众党，“我们做事比较清白”。

据台湾《联合报》报道，柯文哲今天在民众党的Podcast节目“烧ROAST众”中批评，这是民进党战略，主轴是抗中保台，把柯文哲抹红。

他说：“有人说民众党是什么？我讲出来会气死人，不贪污的民进党就是民众党，我们做事比较清白。”

对于日前跟国民党台北市前议员罗智强、台北市议员游淑慧见面，引发外界揣测。柯文哲说，人活在世界上就是聊天，为什么认为见面就一定会谈伟大的事情？罗智强说当了三年半市议员，想要去选桃园，“我说好啊，加油”。

柯文哲也说，罗智强不是会谩骂的人，罗智强在媒体上说要见面，那有什么困难，“没事就说什么要收编，人活在世界上不是只有政党，还有同乡会、同学、同事，很多同，不一定要同志，为什么一定要同政党的，这是起笑（发疯）的社会”。

至于蓝白合传闻不断，柯文哲说，这是民进党战略，真正策略是把柯文哲抹红，都变成抗中保台的对象，“奇怪，我没在中国大陆做生意，看民进党在中国大陆做生意都比我多”。

柯文哲也说，在台湾主张统一的可能没有3%，97%没要跟大陆统一，“这97%全都是民进党？它（民进党）现在的策略，就是3%包含国民党和柯文哲，剩下都是民进党的，神经病，哪有这样的二分法”。