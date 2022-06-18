邓中华：港基本法研究要总结历史 面向未来服务实践

中国全国港澳研究会会长邓中华说，香港《基本法》研究要做到总结历史、面向未来和服务实践。

据中新社报道，中国全国港澳研究会会长邓中华今天（18日）在北京为“纪念香港基本法实施25周年：基本法理论研究回顾与展望学术研讨会”在线上致开幕式辞时，作出以上表述。

他说，香港《基本法》是“一国两制”方针的法律化、制度化，和宪法共同构成香港特别行政区的宪制基础，是维护国家主权、安全和发展利益，保持香港特别行政区繁荣稳定的法律保障。

邓中华说，新时代从事“一国两制”和基本法研究必须坚持理论和制度自信。“一国两制”是中国特色社会主义的重要组成部分。随着中国特色社会主义进入新时代，“一国两制”也随之进入新时代，这对“一国两制”和基本法研究提出了新任务、新要求。

他说，香港《基本法》研究要注意把握时代特征，特别是当前香港实现由乱到治重大转折后正处于由治及兴关键阶段的特征。这就要求深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会习近平关于港澳工作的重要论述精神，以更好适应新时代要求，推动“一国两制”实践新发展。具体来说，香港《基本法》研究要做到总结历史、面向未来、服务实践。

邓中华说，“总结历史”就是要坚持以史为鉴，从理论上对香港基本法过去25年的实施情况进行总结，不仅根据过去的实践构建理论框架和话语体系，更为“一国两制”在香港的新实践提供理论支撑。

他指出，“面向未来”就是要坚持守正创新，敢于直面新问题新挑战、打破旧思维，坚持问题导向，创造性开展事关基本法全面准确实施的战略性、前瞻性研究。

邓中华说，“服务实践”就是要坚持学术报国，紧密配合落实中国中央政府依法治港治澳政策举措、服务港澳工作大局的现实需求，提出时效性、针对性、操作性强的意见建议。