唐山召开会议要求确保做到不漏一人一案

河北唐山市委书记、市疫情防控工作总指挥部总指挥武卫东昨天（17日）主持召开全市疫情防控工作总指挥部会议暨重点工作调度会议要求，坚持指挥部全天候常态化运转，市县乡村四级联动，发现违法犯罪线索立即报告，确保做到不漏一人一案，以快制胜，彻查严惩，坚决维护人民群众生命财产安全和良好的公共秩序。

根据唐山劳动日报报道，会议强调，要深入学习领会、坚决贯彻落实中共总书记习近平重要指示精神，按照中共中央和省委、省政府部署要求，解放思想、奋发进取，始终保持“一刻也不能停、一步也不能错、一天也误不起”的战斗状态，大力发扬“马上就办、真抓实干”工作作风，高效统筹疫情防控和经济社会发展，以优异成绩迎接中共二十大胜利召开。

会议要求，要扎实做好常态化疫情防控工作，落实分区分级疫情防控措施，强化远端服务引导和“第一入口”到目的地全过程闭环服务，实现“第一入口”快速高效通行，切实做到防疫好、流通快。精心做好社会面服务管理，维护公共场所防疫秩序，坚决防止疫情隐匿性传播，牢牢守住不发生疫情规模性反弹底线。要扎实做好走访包联帮扶工作，按照“人头对人头”工作机制，真正把各级各类惠企帮扶政策落实到位，全力稳住市场主体，努力解决群众“急难愁盼”问题。

会议强调，要扎实做好社会治安治理工作，推动警务力量嵌入网格，强化专兼结合，聚焦重点时间段和重点点位，精准科学部署警力，切实做到无盲区无死角，确保发现问题第一时间处置到位。坚持指挥部全天候常态化运转，市县乡村四级联动，发现违法犯罪线索立即报告，确保做到不漏一人一案，以快制胜，彻查严惩，坚决维护人民群众生命财产安全和良好的公共秩序。要扎实做好“三夏”生产等重点工作，严格落实专项工作方案，进一步强化服务保障，全力以赴实现疫情防控好、颗粒归仓快、秋粮播种早，确保“三夏”任务圆满完成。



唐山一家烧烤店上周五（10日）凌晨发生打人事件，几名女性遭一群男子围殴，相关视频经互联网传播之后，迅速在中国引爆舆论。

唐山随即自12日起开展“雷霆风暴”专项行动，重点整治打架斗殴、寻衅滋事、故意伤害、侮辱妇女等违法犯罪行为。此后，唐山掀起举报潮，当地公安局信访接待窗口前排起长队，多名唐山民众也在互联网上实名举报当地黑恶势力暴力打砸、非法拘禁员工等恶行。

武卫东本周三就夏季社会治安整治“雷霆风暴”专项行动到市公安局调研检查时强调，要认真核查群众反映的问题线索，做到“清仓见底”。