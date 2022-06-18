中国首个自我中和“零碳服务区”在山东建成

山东高速集团消息，中国首个实现自我中和的“零碳服务区”——济南东服务区在山东建成。该服务区每年可减少碳排放量3400吨以上，远超当前年均2000吨的排放水平，对推动交通领域实现“碳达峰、碳中和”具有重要示范引领意义。

根据中新社报道，山东高速集团方面称，济南东“零碳服务区”重点打造了可再生能源利用系统、零碳智慧管控系统、污废资源化处理系统、林业碳汇提升系统“四大系统”工程，已实现“零碳”运营，并具备“可持续碳中和”的能力。

据了解，济南东“零碳服务区”的建设，创新性提出服务区“ZERO”零碳理念，探索了零碳服务区的全过程建设运营机制，并取得行业权威认证机构颁发的核查证书，开展了碳评价和碳中和认证工作等。其中，研发了中国首个具有自主知识产权的服务区能源智慧管控系统，涵盖了光伏、储能、微网、照明、暖通空调和污水处理等所有间接碳排放源数据互通和集中管理。

此外，济南东“零碳服务区”的建设还创新了能源的可视化监管和智慧化管控方法，对整体能源流动进行实时监测、分析和智慧管控，确保服务区内用户的舒适感及服务区可持续碳中和目标的稳定实现。未来，山东高速集团将开展“零碳服务区”相关标准规范编制工作，同时积极打造含光伏发电制绿氢、绿氢存储及供给的“零碳服务区”。