中国疾控技术人员达十年最多 专家吁提高福利待遇

中国国家卫健委疾控局昨天发布的数据显示，目前，全国有国家、省、市、县四级疾控中心3376家，卫生技术人员达到15.8万人，为2009年以来的最高水平。专家呼吁，疾控人员的福利待遇有待提高，要从岗位设置、薪酬体系、激励机制等多方面着手，加强疾控人才队伍建设。

根据人民日报健康客户端援引《中国卫生健康事业发展统计公报》（2009-2020年）显示，2009至2019年间，全国公立医院和基层医疗机构卫生人员总数分别增长了68.97%和32%，同期疾控人员总数下降4.5%，2019年全国各级疾控中心的从业人员数量为18.8万人，比2009年减少9000人，其中，卫生技术人员减少8000人。

其中，东北三省疾控中心人员流失率尤为值得关注。北京大学公共卫生学院流行病与卫生统计学系去年发布的一份调研报告显示，2015至2019年间东北三省疾控中心人员总数减少了16%，从18754人减少至15756人，减少率明显高于全国同期水平。

而疾控队伍的激励机制不足被认为是10年间疾控中心从业人员不增反降的主要原因。《上海预防医学》的一份调查发现，2016至2018年间，全国大部分地区疾控机构人均年收入未达到同期全国卫生、社会保障和社会福利业城镇单位就业人员平均工资水平，中部、西部地区县区级机构甚至普遍未达到2016年全国平均工资水平。疾控机构在任务和工作量不断加码的情况下，收入呈低水平增长，队伍激励措施不足。

中国卫健委全国新型冠状病毒肺炎专家组成员、北京大学公共卫生学院研究员刘珏说，“新冠疫情带来的启示更加凸显了公共卫生对于保障人民健康、维护国家安全、促进社会稳定的重要意义。在公共卫生人力资源上，从最新公布的数据可以看出已经取得了比较大的进步。”

据中国卫健委公布的数据显示，疫情发生以来，2019年至2021年间，全国各级疾控中心的从业人员数以及卫生技术人员均呈现一定程度上涨，其中，全国各级疾控中心卫生技术人员也由14万人增至15.8万人，数量为10年来之最。

“在常态化疫情防控阶段，我国多地发生聚集性疫情，这对疾控人力资源数量和质量提出了较高要求。而只有从岗位设置、薪酬体系、激励机制等多方面着手，加强疾控人才队伍建设，疾控队伍才能从人数和质量上有所提升。”刘珏建议，可以从顶层设计上优化人力资源配置，优化疾控中心人力资源结构，同时积极探索适宜的长效激励机制，稳定人才队伍。

北京大学医学部-中国疾病预防控制中心联合经济学研究中心副主任方海也呼吁，疾控人员的福利待遇有待提高，同时，建议加快疾控人才培养、选拔、评价、使用、激励的体制和机制改革。

