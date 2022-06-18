中国河南省许昌市警方通报，河南村镇银行案一批嫌犯被捕，涉案资金和资产被查封。

许昌市公安局“平安许昌”微信公众号今天（18日）通报，2022年4月19日，许昌市公安机关依法对河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪立案侦查。

据通报，现初步查明，2011年以来，以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。目前，案件侦办取得积极进展，公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。

通报称，该案涉嫌犯罪行为持续时间长、参与人员多、案情十分复杂。公安机关将进一步加大案件侦办力度，不让犯罪分子道遥法外、逃避惩罚，进一步加大追赃挽损力度，维护人民群众合法权益并适时发布案件侦办阶段性进展情况。

据《每日经济新闻》上月报道，河南四家村镇银行的存款出现提现难问题，涉及禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行。

另据新华社报道，中国银保监会有关部门负责人透露，四家村镇银行股东——河南新财富集团通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等吸收公众资金，涉嫌违法犯罪，公安机关已立案调查。

部分河南村镇银行储户近日从外地到郑州，一到郑州扫码填报个人信息后，健康码立即变红码，行动受限，引发限制外地储户入郑州维权质疑。

针对近日部分村镇银行储户健康码被赋红码的问题，郑州市纪委监委启动了调查问责程序，对发现违反《河南省冠病疫情防控健康码管理办法》的乱作为，将依规依纪依法严肃处理。

河南省疫情防控指挥部重申，健康码仅用于疫情防控，服务人民身体健康，绝不允许在国家、省疫情防控指挥部规定的情况以外应用，绝不允许在与疫情防控无关的场景使用，绝不允许超规则增加或删减健康码风险人员数据库。