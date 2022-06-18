传蓝营下周中常会公布征召高雄市长人选  

国民党高雄市长征召人选迄今未定，在党内纷扰不断的情况下，今天（18日）传出蓝营高层打算下周中常会推出征召人选。

据台湾《自由时报》报道，目前传闻人选若不是国民党智库执行长柯志恩，即是台湾前卫生署长杨志良。由于柯志恩本人意愿极低，如果她仍坚持拒绝接受征召，最后很可能就由杨志良上阵。

国民党内人士指出，杨志良已经公开表态，只要党中央征召，他就愿意披挂上阵，足以代表党主席朱立伦本人态度的国民党中央选战策略会报成员、立委傅崐萁日前已与杨志良当面详谈，如果下周中常会征召高雄市长参选人，很有可能是杨志良，未来蓝营在南台湾就由屏东县长参选人苏清泉、台南市长参选人谢龙介以及杨志良这几位“大炮”，组成“大炮连线”。

上述人士并称，虽然杨志良比较晚才冒出来，但他的民调支持度并不低，在党内民调中只输给柯志恩，先前外传国民党在本月11日至13日所做民调，只纳入柯志恩、陈丽娜、陈玉珍、黄绍庭、张亚中、孙建萍以及曹桓荣等七人，并未纳入杨志良，但自从杨志良表态后，这几天党中央所做的后续滚动式民调中，杨志良已被纳入，且支持度排在第二名，仅次于柯志恩。

杨志良在周三（15日）接受广播节目专访时，被问及是否要打赌国民党最后一定不会提名他，杨志良很自信地说：“我赌‘会’”，并表示由于年纪已大，如果国民党要他参选，他只当一届市长，还透露高雄地方上已有支持他的团队，连竞选的钱都已准备好，还找了一间不错的透天房子，可以做为竞选办公处所。

至于苗栗县长选举一局，据了解，朱立伦仍属意征召国民党立委徐志荣，朱立伦自美返台后，也召开电话会议并持续劝进徐志荣。

至于新竹市部分，党内人士说，虽然新竹市议员林耕仁获得地方广大里长与议员的支持，民调也赢过清大教授翁晓玲，但由于林耕仁与地方势力关系太深，党中央不想被地方势力牵着走。至于另一位人选立委郑正钤，党中央也没有非郑不可的念头，因为如果提名郑正钤，同样会有落跑的问题。

但该人士也说，硬推翁晓玲可能是党中央某些人的想法，甚至是朱立伦的意思，翁晓玲的个人特质，辅选上会比较困难。