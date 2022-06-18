新竹轮胎行大火案：死因出炉不解剖 定26日办告别式

台湾新竹市东大路一家轮胎行纵火案酿八死悲剧，经检警相验，八名皆为四度烧灼伤碳化致死，因此不另做解剖，并决定在本月26日办告别式。

据台湾《自由时报》报道，检警说，因相验后可判断死因，不另做解剖，死亡证明书和DNA鉴定也已开出。

这起震惊社会的纵火案，陈姓屋主这几天都强忍悲痛，处理至亲的后事，经与亲属讨论后，预计26日为至亲举办告别式，家属将依传统流程火化后进纳骨塔安灵，至于塔位是否安放在一起，因有成员已购买生前契约，因此家属间还会商量协调。

今天（18日）早上，已有不少民意代表前去上香致意，新竹市政府人员也派社工到场协助，关怀此案相关人的情绪，陈姓屋主这几天忙着处理至亲后事，原本都守在灵堂，但昨晚回到旅馆，今天不少亲属也到灵堂折纸莲花，并讨论相关后事细节。

另据台湾苹果新闻报道，据了解，当晚纵火嫌犯陈彦翔与父亲陈姓屋主因金钱问题起口角，双方吵得不可开交，陈彦翔当时负气离家，随即开车到加油站购买汽油，陈父不以为意，正准备收店打烊，于是将家中电单车牵进屋内，此时购买汽油的陈彦翔怒气冲冲地将买来的汽油往电单车泼洒，随后又与父亲发生激烈争吵。



当时陈父与陈彦翔在楼下争吵，陈母听闻后，和另一名家人下来查看，陈母看到二儿子又因金钱问题和爸爸争吵，气得也对儿子训了几句，陈彦翔遭父母训斥后，愤而直接以打火机点燃手中卫生纸卷，随即丢往地上引燃火势，陈父因年迈动作太慢，还来不及阻止火势电单车就发生爆炸。

陈彦翔被戒护送医时辩称，案发当时因在气头上，开车至加油站买汽油后，原本只是想泼汽油吓吓爸爸，但当时因为跟父亲拉扯，过程中东西（烟、打火机）不小心掉下去，没想到竟引燃大火，一开始他也想进去救人，但因为火势太大束手无策，自己也被烧伤。

不过，陈彦翔说词与父亲有所出入，陈父当时提及儿子拿着打火机点燃卫生纸团试图引燃火势，他阻止不了儿子放火，究竟真相为何，只能待陈彦翔能做笔录时，与陈父说词互相比对厘清。