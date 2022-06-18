港兰桂坊集团主席批入酒吧快测安排不合理 重创业界生意

香港近日确诊个案连日过千，港府前天（16日）起要求进入酒吧、夜店等消遣场所，须出示24小时内快速抗原测试阴性证明。香港兰桂坊集团主席盛智文认为政府反应过度，强调与酒吧有关的确诊个案仅占少数，新安排不公平并重创业界生意，促请当局提供协助而非惩罚。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》报道，盛智文说，近来酒吧行业相关的感染个案仅约360起，曾有单日过千起确诊个案中，只有两起与酒吧有关，而且大部分酒吧都遵循当局防疫规定，因此批评要求酒吧顾客出示快测阴性证明的措施是错误决定，质疑当局未经仔细考虑。

盛智文认为，酒吧在执行新措施上有困难，因为职员难以确认顾客不会虚报结果，此措施已重创酒吧生意。

他称，新措施生效后人流已经减少，首个周五业界生意冷淡，预料来临星期日的父亲节生意也未必有起色。他估计若此政策维持超过两个星期，不少酒吧将难以生存。他期望当局在新管治下，换一种思考模式帮助业界。

盛智文说，世界各地已开始恢复正常生活，因此认为当局可以强制市民接种疫苗，帮助港人恢复正常生活。他称，如果此防疫策略持续，将有更多有识之士离开香港，不作出改变很难留住人才和吸引他们回流。

香港卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣今天（18日）在疫情记者会上指出，酒吧属高危地方，市民会放松除口罩聊天，也会与他人接触。早前出现的群组也反映酒吧有机会引起大暴发，出现暴发后，患病比率也可达两三成，基于风险评估，将要求未来一段时间维持快测安排，减低隐性个案进入场所从而暴发疫情的风险。

据香港卫生防护中心今天通报，香港新增1276起冠病阳性个案，1160起属本地个案，116起属输入个案。另无新增死亡个案。