民进党敲定桃园、新竹和基隆三市参选人

执政的民进党选举对策委员会今天（18日）下午开会一致通过，确定桃园、新竹和基隆三市的参选人。

据台湾《自由时报》报道，民进党选举对策委员会（简称选对会）今午召开会议一致同意，建议征召蔡适应为基隆市长候选人、林智坚为桃园市长候选人、沈慧虹为新竹市长市长候选人，并提交中执会，进行征召提名作业。

民进党选对会召集人、党主席蔡英文在会议中说，目前台湾整体疫情虽然仍处高原期，但北台湾疫情已有缓和收敛趋势，执政团队的优先要务，仍是维持政治经济局势稳定，落实防疫工作，朝向疫后正常生活做充分准备。

蔡英文认为，民进党在北台湾执政的基隆市、桃园市及新竹市，在市府团队的努力打拼、医护防疫人员的投入付出，以及市民朋友的团结防疫下，疫情已走过高原期。作为基隆市、桃园市、新竹市的执政党，民进党必须完成市长提名布局，擘划下一个八年的市政愿景，回应市民多年的支持与对未来的期待。

此外，蔡英文也肯定基隆市长林右昌、桃园市长郑文灿，以及新竹市长林智坚的执政成绩卓越，不仅翻转在地蓝绿的结构，施政更是超越蓝绿，获得市民高度肯定，在各项施政评比皆名列前茅，堪称“绿色执政、品质保证”的典范。

蔡英文说，在基隆市，让优秀立委蔡适应延续优质市长林右昌；在桃园市，让五星级市长林智坚接棒五星级市长郑文灿；在新竹市，让交通专业副市长沈慧虹无缝接轨五星级市长林智坚。“延续绿色执政、延长品质保固”是民进党的目标，更是民进党的责任。

蔡英文并说，民进党负责任地在北台湾三个执政地方，提出最强人选，并且强强相加，希望以优异的治理经验及成绩，强化北台湾区域治理量能。蔡英文期许蔡适应、林智坚、沈慧虹全力以赴，全力争更多人民的支持。

民进党说明，今天会议除高雄市长陈其迈、桃园市长郑文灿透过视讯与会，新境界智库副董事长洪耀福、无任所大使林佳龙请假外，其余选对会成员皆出席与会。