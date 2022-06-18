重庆陆海国际中心封顶 跻身全球超高层建筑前20

重庆在建第一高楼——重庆陆海国际中心主塔楼今天（18日）封顶，高度跻身全球超高层建筑前20名。

据中新社报道，重庆陆海国际中心楼高458.2米，对接焊缝总长度超3万米，比三个珠穆朗玛峰还高。

重庆是中国拥有超高层建筑最多的城市之一。重庆陆海国际中心是重庆国际商务区的核心载体标志性项目，建成后将成为重庆新地标，高度超越马来西亚双子塔、上海金茂大厦等国际知名超高层建筑。

重庆市渝中区区长黄茂军今天在重庆国际商务区重大建设进展新闻发布会上介绍，重庆陆海国际中心总建筑面积超50万平方米，是重庆在建的第一高楼、中国西部已封顶的第一高楼，高度跻身全球超高层建筑前20名。

他说，重庆陆海国际中心业态包括23万平方米的超甲级写字楼、10万平方米主题购物中心和城市天际酒店。主题购物中心将于2022年12月29日开放营业，目前已签约法国老佛爷百货等众多品牌首店。

重庆陆海国际中心项目钢结构施工方、中建钢构项目经理陈志钢介绍，该工程使用钢结构总量近八万吨，主要分布于外框柱梁、桁架、劲性柱等结构部位。超高层建筑修建，“骨骼和关节”的构造尤为重要。

他说，项目地下室至地上四层的“骨骼”为18根巨型圆管柱，单根管柱直径2.8米，至少五个正常成年人手拉手才能抱住。为实现建筑立面风帆造型，钢柱数量将逐渐变化。在19层，外框钢柱由18根增为20根。为此，项目引进了分肢柱节点。

陈志钢说，一个完整的分肢柱跨越五个结构层，单个分肢柱节点高17.3米、重330吨。为顺利将其吊至指定地点，施工方将其分段为70吨左右。为高效施工，施工方中建三局安装了两台中国房建领域起重量最大的动臂塔吊对构件吊装，单个塔吊可吊起100吨重物，相当于1430个成年人的重量。

值得一提的是，重庆轨道交通九号线化龙桥站，会从重庆陆海国际中心的商业裙楼穿过，成为继李子坝站后重庆第二处“轨道穿楼”奇观。化龙桥站列车穿越楼层高度48米，轨道穿越长度约145米，均超过穿越住宅楼的重庆轨道交通二号线李子坝站。