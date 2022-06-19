澳门发现冠病初阳病例 进入即时预防状态

由于澳门通报在社区发现冠病初步阳性病例，澳门特区政府随即宣布进入即时预防状态，采取多项管控措施遏制疫情传播。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，澳门冠病感染应变协调中心今天凌晨零时40分公布，昨天发现澳门社区通报有核酸检测结果初步呈阳性。特区政府随后公布，协调中心评估澳门面临冠病传播和爆发风险极高，宣布从凌晨1时起进入即时预防状态。

当局宣布，澳门亚利鸦架街艳丽大厦被列为封控区，实施健康码红码管制，红码人士须就地进行核酸检测，后安排第一、二、三、五、七天做核酸检测。除工作人员外，其他人士只准进入不得外出，实行全限制封闭管理，并根据实际情况就地隔离医学观察或转移至适当地点接受集中管理医学观察。

澳门特区政府也将亚利鸦架街信利大厦、泉丰楼、澳门南湾大马路德丰大厦列为防范区采取共同措施，实施健康码黄码管制，相关区内人士的健康码转为黄码，须在现场即时进行核酸检测，首次核酸检测须24小时内完成，并暂时安排第一、二、三、五、七天做核酸检测，在完成首次核酸检测前，不准外出。其他限制措施包括实施离境限制，并须进行最少14天的密切健康监测及自我健康管理。

据报道，凌晨时分，当局将艳丽大厦及附近行车路围封，大批身穿防护服的工作人员到场，用救护车带走多名居民，现场并架设帐篷及柜台。南湾一间餐厅也被围封，并进行清洁消毒；南湾大马路德丰大厦也有大批警员及身穿防护衣的人员到场。特区政府称，市政署会为每名居民提供应急食物包，也将安排主餐供应热食饭盒，满足封控区内居民基本需要。

另外，澳门政府也迅速祭出多项防控措施。教育及青年发展局宣布高等院校及非高等教育学校从今天起，必须暂停所有教育活动，直至另行通知。测考及毕业礼等活动延期安排，各项比赛及交流活动等则取消或延期，并暂停校园开放。所有学生减少外出活动，跨境学生避免回澳。

市政署辖下公园及休憩区、自由波地、各区活动中心、室内设施及展览场馆等也从今天起暂停对外开放直至另行通知，期间在相关场地举行的活动及兴趣班也将暂停。

当局还要求从今早6时起，从澳门各口岸离境人员须持24小时内有效核酸检测阴性结果证明通关。