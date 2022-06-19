台美21世纪倡议首场谈判拟27日当周华府举行

本月1日启动的“台美21世纪倡议”后续发展引起外界关注。台湾行政院政务委员邓振中说，倡议首场会议将于本月27日当周在美国华府举行，目标是与美国签署贸易协定。

据台湾TVBS新闻网引述中央社报道，本月27日当周他将和美国贸易代表署（USTR）在华府举行贸易倡议首场会谈，美方与会代表仍不清楚，但他认为，最重要的是“已启动的倡议不是挂在墙上就好，而是要做出来”。

但邓振中说，这并不代表台美双方已进入实质谈判阶段，台湾仍需要一些时间做准备，美国政府也须先征询各领域企业的意见。他预计，美方相关咨询程序大约7月中才会有结果。

“台美21世纪倡议”将就11项议题进行谈判，包括贸易便捷化、法规订定原则、农业、反贪污、协助中小企业贸易、掌握数字贸易所带来的利益、推广以劳工为中心的贸易、支持环境及气候行动、标准、国营事业、非市场政策及做法。

邓振中认为，会谈将聚焦于“如何谈”贸易倡议的11项议题；既然倡议要落实才有意义，如何确保各项议题未来能获具体、有效的讨论，是双方必须先议定的事项。

此次会议台湾希望达成的最终目标是与美国签署贸易协议，但对于台美贸易协定的期待，邓振中说，签定时程不好掌握。他认为，任何国家与美国进行贸易谈判都不容易，因为美国市场“比较开放”，因此对市场的开放程度有较高要求。

不过作为催生台美贸易协定的重要架构，邓振中说，台美21世纪贸易倡议确实比印太经济架构（IPEF）具体很多，要谈什么很清楚。尽管如此，他重申，台湾依然会争取加入IPEF。

疫情、战争等事件显著地改变了全球安全局势与经贸格局。邓振中认为，台湾的国际经贸活动空间将日益扩大、获邀参与国际议题讨论的机率也将上升。

他解释道，对台湾有利的国际因素包括疫情让更多国家了解台湾在半导体等供应链的重要性，以及台湾透过解决美国猪肉、日本福岛五县食品进口等议题，展现遵守国际规范、扩大参与国际经贸活动的决心。

针对中国大陆在台湾对外贸易和投资结构的占比是否可能降低，邓振中说，台湾政府将持续强化、建立与各国的经贸关系架构，这将有助企业到其他国家布局，自然就会有减少对大陆贸易投资占比的效果。

邓振中本月14日接受路透社采访时说，台湾半导体在全球芯片生产中占据主导地位，面对来自中国大陆的施压，他希望台湾芯片对中国大陆出口能再减少四成。