河南银保监局初步查明新财富集团犯罪事实

河南银保监局昨天（18日）回应村镇银行线上服务渠道关闭相关问题时说，已初步查明河南新财富集团操控和利用的犯罪事实，正在排查资金情况。

据河南省地方金融监督管理局网站消息，河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人昨天说，各级金融管理部门正密切配合公安机关开展调查，禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明。

河南银保监局、河南省地方金融监管局还称，已责成相关村镇银行紧紧依靠当地党委政府，配合公安机关侦办案件，做好资金信息登记和后续处置工作，保护金融消费者的合法权益。同时，当局也提醒相关群众配合做好信息登记工作。

彭博社上月26日报道称，中国河南省四家村镇银行的存款出现提现难问题，导致数百人走上街头要求拿回数以百亿计的资金。据《每日经济新闻》报道，这四家银行涉及禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行。

河南省许昌市警方昨天通报，河南村镇银行案一批嫌犯被捕，涉案资金和资产被查封。中国银保监会有关部门负责人透露，四家村镇银行股东——河南新财富集团通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等吸收公众资金，涉嫌违法犯罪，公安机关已立案调查。

针对近日部分村镇银行储户健康码被赋红码的问题，郑州市纪委监委周五宣布启动了调查问责程序，对发现违反《河南省冠病疫情防控健康码管理办法》的乱作为，将依规依纪依法严肃处理。