澳门通报12起阳性病例 今起开展全民检测

澳门特区政府通报，在社区发现至少12起阳性病例，并宣布从今天（19日）中午12时起至周二中午12时进行全民检测。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，澳门政府今早召开疫情防控记者会，政府发言人说，通报的12起阳性病例中至少10起病例居住在新桥艳丽大厦，另外两起为关联核检阳性病例；其中四名患者有症状，八名无症状。

发言人称，病例源头至今仍未确认，不排除社区存在传播链，可预期会有更多病例出现，社区爆发风险极高，并形容这次疫情比以往任何一次都要严峻。

有鉴于社区传播风险进一步提高，澳门冠病感染应变协调中心宣布，从今天中午12时起至6月21日中午12时进行全民核酸检测，所有澳门市民、包括在澳门逗留人士都需要进行检测。澳门社会文化司长欧阳瑜表示有信心在48小时内完成。

协调中心称，根据疫情防控需要，及经珠澳联防联控机制协商一致，自今早6时起，从澳门各口岸离境人员须持24小时内有效核酸检测阴性结果证明通关；从各口岸入境到澳门人员维持现行疫情防控措施不变。协调中心呼吁市民及旅客，如非必要应避免外出，严格做好和执行各项防疫措施。

澳门特区政府已在今天凌晨1时宣布全市进入即时预防状态，将全市多个区围封，实施离境限制或封闭管理。澳门教育及青年发展局也宣布高等院校及非高等教育学校从今天起，必须暂停所有教育活动；市政署辖下公园及休憩区、自由波地、各区活动中心也对外关闭。