中国人大法律委前主任：港修例风波凸显国安制度缺失

中国全国人大法律委员会前主任委员、全国人大常委会港澳基本法委员会原主任乔晓阳说，香港2019年反修例风波凸显了香港维护国安的制度有漏洞，直接影响国家和香港的稳定，应让香港法律制度与“一国两制”共同成长。

据网媒“香港01”报道，中国人民大学“一国两制”法律研究所等机构昨天（18日）举行线上“纪念香港基本法实施25周年：基本法理论研究回顾与展望学术研讨会”。

乔晓阳说，“一国两制”在香港实践正进入完善特区制度的“深水区”，中央近年提出完善“一国两制”制度体系的明确要求，是在为发展作部署，因此《基本法》研究学者必须为完善“一国两制”、及建立健全的《宪法》和《基本法》实施相关制度下功夫，把制度地基、框架扎牢，让“一国两制”屹立不倒，让法律和“一国两制”的实践一同成长。

他认为，若制度建设跟不上时代发展和实践需要，“一国两制”会遇上困难。

乔晓阳以2019年反修例风波为例，指出事件源自香港维护国家安全制度存在明显漏洞，这种制度缺失直接影响国家和香港稳定，导致重大损失。他续称，幸得中央确立“爱国者治港”原则并完善选举制度，成功扭转形势，实现由乱到治。

他认为，除了修补制度漏洞，香港还要谋发展，为“一国两制”兴旺搭建桥梁。他提到，香港的优势是可背靠快速发展的中国并发挥特长，因此需要具前瞻性的制度创新，助港寻求发展突破，保障和引导新发展。