北京官方称涉酒吧疫情进入收尾阶段

北京市今天（19日）通报，昨天新增一名本土无症状感染者，曾到访天堂超市酒吧，无新增确诊病例。北京官方昨天称，涉酒吧疫情进入收尾阶段，但河北涉北京酒吧疫情关联感染者增至八例。

据中国新闻网报道，北京市官方说，始于6月9日的天堂超市酒吧聚集性疫情来势凶猛，点多面广，北京近10天来经受住了前所未有的挑战和考验。目前，北京每天新增病例数已连续五天下降，并降至个位数，且连续四天无社会面新增病例，天堂超市酒吧聚集性疫情传播链条已基本阻断，疫情形势持续向好，进入收尾阶段。

据悉，自今天首班车起，北京地铁14号线、10号线和5号线的相关站点解除封闭、恢复运营。至此，北京地铁全路网所有受疫情防控影响封闭的车站均恢复运营。

不过，河北省前天新增两名本土无症状感染者，均在廊坊三河市。三河市介绍称，该市17日在集中隔离点筛查发现两名本土无症状感染者，均为此前报告阳性感染者的家庭成员。至此，三河市涉北京酒吧疫情关联感染者增至八例。

上海市方面，昨天通报昨天新增三起本土确诊、六名无症状感染者，均在闭环管控中发现。6月以来，上海发生了几起聚集性疫情。上海市疾控中心副主任吴寰宇称，上海市疾控中心对相关聚集性疫情中的阳性感染者进行了病毒基因测序，已完成测序比对的结果显示，病毒基因分型均为奥密克戎BA.2.2变异株。

根据上海疫情防控需要，从昨天起，上海对两个合围区开展核酸筛查：一个是静安区的沪太路、洛川中路、彭越浦河、中山北路合围区域；另一个是普陀区骊山路、华阴路、沪太路、中山北路合围区域。