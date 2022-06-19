百余人网购1499人民币每瓶飞天茅台未收货

中国百余名消费者在生鲜购物平台“摩鲜汇”App上抢购每瓶1499人民币（约310新元）的茅台酒，付款后却没收到货，陕西省西安市经开警方已介入调查。

据华商报报道，摩鲜汇App5月15日至6月1日推出“万瓶茅台抢购”活动，用户每购买99元的水果礼盒便可抢购两瓶飞天茅台酒，并承诺茅台假一赔十。公开资料显示，每瓶1499人民币是飞天茅台官方建议零售价格，但因为市场需求旺盛，几乎没有能以原价购买的渠道。

摩鲜汇公众号6月13日发布通知称由于对活动热情的预估不足，致使活动期间出现发货延期问题。并保证，截至17日晚，所有订单将全部发送完毕，用户可于18日凌晨自行查看物流信息。然而，多名抢购茅台酒的用户表示，他们没有收到任何物流信息。

华商报记者昨天（18日）到摩鲜汇App开发企业陕西摩农电子商务有限公司的办公地点，发现公司大门口聚集着十余名前来维权的消费者。据记者观察，现场消费中最少的抢购了4瓶酒，最多的抢购了200多瓶。维权群里一份订单接龙显示，共有110人下单。

西安市民李先生告诉华商报记者，他第一次下单水果和茅台都收到了，第二次只收到了水果，茅台一直没收到。他起初抢购了八瓶茅台，下单三四天后就收到货，经查验证实茅台是真的，第二次便抢购了30瓶茅台，价值4万多人民币。平台承诺七天内发货，但李先生迟迟没有收到这30瓶茅台。

华商报记者通过天眼查查询发现，摩鲜汇App开发企业陕西摩农电子商务有限公司成立于2021年12月31日，法定代表人为李某某。

目前，西安经开警方已介入调查，多名在摩鲜汇App抢购茅台酒的消费者已经在辖区派出所登记消费数额。