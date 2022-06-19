台央行：台日韩食物类上涨对物价冲击最大

台湾中央银行指出，世界主要经济体都面临能源和粮食通膨挑战，其中台湾、日本、韩国食物类价格上涨对通膨影响最大，但预计主要经济体通膨率可望在今、明两年间回落。

据台湾《经济日报》报道，台湾央行在理监事会议会后参考资料指出，2021年主要经济体通膨率已升高，今年因俄乌战争进一步带动大宗商品价格大涨，导致全球通膨压力上升，主要经济体都面临能源通膨与粮食通膨挑战，但在通膨走势与成因上不尽相同。

台湾央行认为，美国劳动市场供需失衡情况严重，英国则因为脱欧而劳动力短缺，两国薪资大涨再添通膨压力；欧元区方面，因为俄乌战争，能源与粮食供应减少及担忧情绪，带动物价广泛上涨。

亚洲经济体方面，台湾央行分析，日本、韩国、台湾的能源进口依赖程度较高，不过由于亚洲经济体多设有油价平稳机制，除了韩国外，油料费涨幅相对较低。此外，日本、韩国跟台湾的粮食自给率偏低，且食物类商品权数相对较美、英、欧高，因此食物类价格上涨对通膨率的影响大。日本、韩国货币对美元贬值幅度较大，也增加进口成本的压力。

台湾央行也提到，中国大陆“保供稳价”机制有助于平稳物价，整体通膨上涨趋势相对温和。央行还说，目前各经济体都推出多项平抑国内物价措施，像是美国正考虑限制石油出口与调整对中国大陆加征关税项目。除了日本与中国大陆外，其余主要经济体的货币政策都已经加速趋紧，以因应通膨上行风险。

展望未来，台湾央行指出，主要经济体通膨率多可望在今、明两年间回落。不过，地缘政治因素或保护主义抬头加剧去全球化趋势、为因应极端气候所采取的相关措施等，恐增加未来通膨压力。