林郑月娥称人是香港最珍贵的资产

香港现任特首林郑月娥说，人是香港最珍贵的资产，并相信香港底子好，人才优秀，香港仍能再创高峰。

据香港《星岛日报》报道， 为庆祝香港回归25周年，紫荆文化集团推出重点港剧《狮子山下的故事》将在6月20日于香港开播。特区行政长官林郑月娥18日出席开播仪式致辞。

林郑月娥介绍，此次《狮子山下的故事》以香港升斗市民的生活为切入点，讲述这个在过去数十年经济腾飞、机遇无限的城市内一个个小故事，认为最合适不过。狮子山已经成为香港的代号，而狮子山精神也反映香港人奋进和永不言败的精神，因此狮子山往往都会出现在香港重要的场合和重要的歌曲里。

她强调，剧组名单绝大部分都是香港人，也有部分中国大陆的影视人员参与，越来越多优秀的香港与大陆合拍影片，反映香港与大陆始终密不可分的关系，也见证特区政府和中央部委一直致力推进香港服务提供者进入大陆市场、参与大陆发展的成果。

林郑月娥说，由特区政府与国家商务部签署的《更紧密经贸关系的安排》（CEPA）框架下《服务贸易协议》修订协议自2020年6月起实施，在不少重要服务领域，从电视电影，到法律、建筑、工程、金融、检测认证等增添开放措施，让香港服务提供者可更容易在大陆设立企业和发展业务，更多香港专业人士可在大陆取得执业资格，以及更多优质的香港服务可提供给大陆市场。

她也提到，香港创意产业人才鼎盛，虽然两年多的疫情给香港以至全球创意行业的营商方法和经营环境带来前所未有的挑战，但业界一直在灵活应变，特区政府也善用资源支援创意业界适应新趋势，循着培育人才、提升港产片制作、拓展市场和观众群等各方面推动业界长足发展。

她还表示有信心，在国家支持和特区政府的努力，以及影视界的斗志和创意下，业界将继续发光发亮，巩固并用好国家在《十四五规划纲要》下给予香港作为中外文化艺术交流中心的新定位。