中国国务院任命下届港府主要官员陈国基任政务司长

中国国务院今天（19日）任命香港特别行政区下届政府主要官员，特首办公室主任陈国基将出任政务司司长，林定国将接替郑若骅担任律政司司长，陈茂波则留任，继续担任财政司司长。

据新华社报道，国务院根据候任特首李家超的提名，任命了新一届港府的26名主要官员。他们将在7月1日就职。

保安局局长邓炳强、政制及内地事务局局长曾国卫、警务处处长萧泽颐、入境事务处处长区嘉宏将留任。

教育局局长杨润雄将转任文化体育及旅游局局长。公务员事务局常任秘书长杨何蓓茵则将接替聂德权，出任公务员事务局局长。香港大学深圳医院院长卢宠茂则将出任经改组后的医务卫生局局长。

香港电台报道，候任行政长官李家超将在今天下午2时30分，就新一届港府主要官员的任命举行记者会，各主要官员届时也会与媒体会面。

《星岛日报》引述消息人士报道，新班子的三位司长、三位副司长、15位局长、五位主要官员（警务处处长、廉政专员、海关关长、入境处处长、审计署署长），以及特首办主任等合共28人，已准备在下午现身港府总部。

资料显示，陈国基出身入境处，曾经调任至港府驻北京办事处，2011年晋升至入境处处长，2017年出任特首办主任，专责与中央政府联系，同时负责港府的政治工作，包括就政府政策游说立法会议员及政党。

《香港国安法》实施后，陈国基出任国家安全委员会秘书长，更因此受到美国制裁。

香港迈臻研究所总监宋立功早前接受《联合早报》访问时认为，陈国基曾经调任至港府驻北京办事处，和中央关系良好；加上他在香港官场多年，熟悉港府运作，和建制派关系也融洽，能够协助李家超施政，所以有望“跑出”，出任下届政务司司长。

不过，宋立功也说，陈国基今年63岁，未必会做满五年任期，可能会在一两年后“功成身退”，并由邓炳强接任政务司司长一职。

香港行政会议成员、新民党主席叶刘淑仪认为，陈国基曾任职入境处处长，又当过五年特首办主任，与各政府部门接触很多，同时获中央高度信任，为人八面玲珑，是下一届政务司司长的适合人选。

叶刘淑仪忆述，自己1996年出任入境处处长时，第一个认识的入境主任就是陈国基，当时对方任职高级入境主任。她形容陈国基“个性开朗，人缘好”，相信他日后会秉公办事。