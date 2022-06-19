李家超称新港府将致力减少分歧争取信任

香港候任特首李家超说，香港积累了不少深层次问题需要勇敢面对和解决，新一届港府会优先处理民生经济，致力于减少分歧、争取信任。

据香港《星岛日报》报道，李家超接受访问时说，凝聚了社会共识就能令人心回归，所以新一届港府要做出成绩，减少分歧、争取信任。他说，过去社会因受外部势力影响及反中乱港分子鼓吹“港独”，令部分人的思想走歪路。他强调自己的班子要矫正这些思想；香港长期以来面对的问题，包括房屋、贫富悬殊、青年发展等，新班子须全神贯注解决。

李家超表示，自己有信心部分社区问题可短期解决，例如清洁问题、道路阻塞问题等，希望在几个月至一年内做到成绩；至于深层次问题包括房屋、青年向上流、贫富问题等，则要求管治团队敢于面对，希望两至三年内有些成绩让大家感受到。

李家超强调房屋政策有两大重点，第一是数量，第二是速度。他透露房屋及造地小组将尽快共同处理棕地发展，也会研究成立“公营房屋项目行动工作组”，希望提早供应公营房屋，提早上楼。

李家超说，香港国安法及新选制等被抹黑，受到负面舆论攻击，他的班子要负起说好香港故事的责任，上任后会派出不同官员或代表团去世界各地，说好香港故事，宣传香港的优势和吸引力。

中国国务院今天（19日）任命香港特别行政区下届政府主要官员，特首办公室主任陈国基将出任政务司司长，林定国将接替郑若骅担任律政司司长，陈茂波则留任，继续担任财政司司长。新一届港府成员将在7月1日就职。