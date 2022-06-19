广东韶关部分区域挂暴雨红色预警 公交停运

受持续强降雨影响，中国广东韶关部分区域挂暴雨红色预警，所有学校停课、公交线路暂停运营。

据央视新闻报道，广东省韶关市气象局通报，截至今早（19日）10时30分，武江区、浈江区、曲江区降雨已达到70毫米至90毫米，韶关市气象台今早5时29分将武江区、浈江区、曲江区各街镇暴雨橙色预警信号升级为红色。已挂起红色预警的地区，所有学校、校外培训机构停课。

另外，受持续降雨影响，浈武两区低洼地段出现不同程度的内涝情况，多路段积水严重，公交车无法通行，为确保安全行车，公交线路全部暂停运营。

目前韶关翁源县、仁化县已挂起暴雨红色预警；南雄市挂起暴雨橙色预警；新丰县、始兴县等地挂起暴雨黄色预警。当局提醒市民远离山边、水边、峡谷、水库、山塘以及城市低洼地区；各乡镇需注意防御持续强降水及其导致的山洪、泥石流、山体滑坡等次生灾害。

另据中国新闻网报道，今天凌晨1时，广西壮族自治区水文中心升级发布洪水黄色预警，提醒桂林、柳州、梧州、贺州、河池等市沿江区域有关单位及社会公众加强防范，及时避险。

据水文部门监测，受强降雨及上游来水影响，柳江上游及都柳江、桂江、湘江干支流、资江等江河出现了两米至10米的涨水过程，造成都柳江、桂江、湘江及支流万乡河等21条河流40个站出现0.01至3.74米的超警洪水。

据中国天气网报道，据统计，5月以来，广西、广东、福建等省区区域累计降雨量为1961年以来同期最多，珠江流域上百条中小河流水位超警。昨天，随着暖湿气流再度加强，有低涡生成并逐渐向东北方向移动，南方新一轮强降雨过程开启，雨带有所北抬，扩展至长江中下游一带，其中，广西东北部、广东北部、福建北部、浙江南部、江西北部、湖北南部、湖南北部和西南部、贵州中部、重庆中部等地部分地区出现暴雨或大暴雨，广西桂林（250～386毫米）和江西上饶（257毫米）局地特大暴雨。