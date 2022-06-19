西江明日可能再次发生编号洪水

中国水利部的汛情通报称，明天（20日）西江可能再次发生编号洪水，珠江流域可能发生流域性大洪水，需做好防御准备。

中国水利部网站昨天发布的通报称，将维持广东、广西2省区水旱灾害防御Ⅲ级应急响应和福建、江西、湖南、贵州、云南五省Ⅳ级应急响应。同时，昨天19时启动浙江、安徽两省Ⅳ级应急响应。目前中国水利部已有六个工作组在地方一线指导防汛抗洪工作。

据中新社报道，中国水利部《全国主要江河洪水编号规定》，全国大江大河大湖以及跨省独流入海的主要江河水位（流量）达到防洪警戒水位（流量）、2至5年一遇洪水量级或影响当地防洪安全的水位（流量）作为洪水编号标准。

自6月9日以来，珠江流域出现持续性大范围强降雨，西江连续发生2022年1号、2号和3号洪水，北江、韩江分别发生2022年第1号洪水，为2009年以来首次。

中国水利部副部长刘伟平在17日至18日期间先后三次主持会商，视频连线中国水利部珠江水利委员会，进一步研判珠江流域汛情形势，部署防御工作。他指出，要密切监视天气形势，滚动开展洪水预报，及时准确分析预判重要江河、重点断面水情；要调度西江上游龙滩、岩滩和郁江百色等水库群全力拦洪，柳江落久和桂江青狮潭等水库有效错峰、削峰，尽力压减梧州站洪峰流量，减轻西江下游干流防洪压力。

他也指出，须及时发布预警，指导地方加强重点地区、薄弱堤段巡查抢护；做好中小河流洪水、山洪灾害防御和中小水库安全度汛工作，提前转移低洼地区和危险区域人员，确保人民群众生命安全。