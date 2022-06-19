港澳办吁新港府在住房问题上拿出更有力举措

中国国务院港澳事务办公室今天（19日）恭贺新港府管治团队正式组成，并期待新团队在积极推动香港融入国家发展大局上有更大作为，而且在住房问题上拿出更清晰的目标、更大的魄力、更有力的举措。

港澳办在网站上说，新的管治团队代表了香港社会方方面面的整体利益。这充分表明，爱国者治港是搞五光十色而不是清一色，体现了香港社会各界的大团结大联合，并认为现在香港社会政治环境变好了，诸多贤能之士愿意出来服务香港、奉献国家。

港澳办强调，中央寄予厚望，下一届特区政府必须善于在治港实践中全面准确贯彻一国两制方针、善于破解香港发展面临的各种矛盾和困难、善于为民众办实事、善于团结方方面面的力量、善于履职尽责，勇挑重担、积极作为，奋力谱写香港发展新篇章。

他们期待在全面准确贯彻“一国两制”方针上，以及在务实破解香港市民最关心最直接最现实的问题上，有更大作为，抓住住房、通关、贫富悬殊、青年发展等突出问题，攻坚克难，一步一个脚印地加以推进解决，以施政的实际成效积极回应市民的关切。特别是针对住房问题，拿出更清晰的目标、更大的魄力、更有力的举措，切实解决劏房、“笼屋”等问题，让广大市民有实实在在的获得感。

港澳办也希望新届政府能更加积极主动助力国家高水平对外开放和构建新发展格局，更加积极主动对接国家十四五规划，更加积极主动参与高质量建设一带一路和粤港澳大湾区建设，发挥香港所长、贡献国家所需，在中华民族伟大复兴的进程中实现香港更好发展。

他们也期待新届政府在不断巩固提升香港国际竞争优势上有更大作为，不断拓展参与国际交流合作的广度和深度，优化营商环境，巩固提升国际金融、航运、贸易等中心地位，加快打造国际创新科技中心、中外文化艺术交流中心，全面提升香港的核心竞争力，让香港继续在国家发展和世界舞台上大显身手。

中国国务院今天（19日）任命香港特别行政区下届政府主要官员，特首办公室主任陈国基将出任政务司司长，林定国将接替郑若骅担任律政司司长，陈茂波则留任，继续担任财政司司长。