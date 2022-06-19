林智坚转战桃园 蓝营质疑做满新竹市长任期承诺跳票

民进党昨天（18日）征召新竹市长林智坚转战桃园市长选举，引起国民党质疑，林智坚去年9月曾承诺他会做好做满新竹市长后续任期，还说不会出选桃园市长，应该说清楚该承诺是否算数。

据台湾《自由时报》报道，对于林智坚参选桃园市长，国民党新竹市区域立委郑正钤说，有很多新竹市民感到惋惜，如果林志坚能把八年新竹市长任期做满会更好。他认为，现任地方首长去选另一县市的首长，是特殊情况，跟民代转换跑道不太一样，地方民众对此会有不同看法，且重点是桃园市民愿不愿意买单，才是最关键问题。

郑正钤说，林智坚得到民进党征召到桃园参选，意味着林智坚在“大新竹合并”将难以持续扮演推动者的角色。“林智坚要不要对新竹市民道歉，自己要做选择，也许林智坚觉得提出议案就够了，就可以挥挥衣袖到桃园去”。

对于绿营认为，林智坚的情况和前高雄市长韩国瑜很不一样，国民党立委李德维讽刺，“确实不一样，因为韩国瑜是国民党，林智坚是民进党，所以国民党不可以，民进党可以”。

韩国瑜在2018年当选高雄市长后，隔年随即宣布代表国民党参加总统选举，还在同年10月向高雄市政府请假全心投入总统选举，从而备受批评。

针对国民党新竹市长提名布局，郑正钤则说，他本身是中常委，有比较多的机会跟中央讨论新竹市长人选的问题，国民党中央还没有确定提名人选，仍处于征询阶段，等到确定时，他一定会尽最大的努力进行辅选工作。

郑正钤也认为，在绿营人选已经确定时，地方基层有比较强烈的焦虑感，希望国民党中央能做一些决定，但相信中央在提名策略中一定有节奏的安排，因此会尊重中央规划。

对于若党中央决定提名他，“球来了”是否会接？郑正钤说，身为一个党员，如果“球来了”，一定要稳定地把它接好，这是一定要的。

民进党选举对策委员会昨午召开会议一致同意，建议征召蔡适应为基隆市长候选人、林智坚为桃园市长候选人、沈慧虹为新竹市长候选人，并提交中执会，进行征召提名作业。