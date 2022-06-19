【视频】广东佛山出现弱龙卷风 无人员伤亡报告

视频来源：海客新闻

中国广东省佛山市今早（19日）出现弱龙卷风，货车翻车房屋受损，无人员伤亡报告，为广东省一周内第二次出现龙卷风。

综合央视新闻、中国新闻网报道，佛山市气象局今早10时通报，经气象部门现场初步核实，今早7时20分左右，佛山市南海区大沥镇雅瑶村附近发生弱龙卷风，尺度小，距离龙卷风最近的雅瑶小学气象站（约200米），录得五级阵风（10.5米／秒）。

经现场目击者反馈，龙卷风生命史为一分钟左右。

根据网民上传网络的视频和图片显示，事发现场与6月16日广州从化太平镇龙卷风天气类似，可见有卷筒状的云体从天空延伸至地面，并有杂物跟随卷筒状云梯爬升上天，同时可以看到有房屋电线等地面设施在云体过境时受到损坏。

经初步核实，本次疑因龙卷风受灾涉及大沥镇雅瑶、联窖、沥东片区。截至今早10时30分，风灾共造成简易锌铁皮顶棚受损约5000平方米（涉及24间厂房），车辆受损19辆，吹倒园林树木27棵，吹倒广告牌四块等，没有人员伤亡报告。目前，南海区消防、公安、应急、气象及大沥镇相关部门正在现场处置。

本月16日晚上，广州市从化区太平镇也出现了龙卷风。据广东省气象公共服务中心官方微博通报，6月17日，经广东省气象局、广州市气象局、佛山市龙卷风研究中心及从化区气象局到太平镇进行实地调查，结合气象观测资料初步分析认为，此龙卷风于16日晚7时22分触地，7时27分减弱消失。龙卷风在从化太平镇经过的时间约为五分钟，路径长度约为1.5公里，初步认定此次龙卷风最强破坏程度相当于EF2级（约为50米/秒）。