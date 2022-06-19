上海大样本数据：非高危组奥密克戎重症率为零

上海大样本数据研究显示，非高危组奥密克戎患者重症率为零。研究团队称，这项结果意味着应该识别轻症患者，找出脆弱人群，对脆弱人群实施精准性防控。

据第一财经网报道，中国疾病预防控制中心周报（CHINA CDC WEEKLY）昨天（6月18日）发表了一项由上海复旦大学附属华山医院张文宏教授和马昕教授领衔的大样本数据研究，首次揭示了非高危组奥密克戎患者重症率为零。

这项多中心临床随访研究显示，今年3月22日至5月3日期间的3万3816名早期非重症奥密克戎感染者中，有22人进展为重症，总体重症率为0.065％，高危组重症率为0.238％，非高危组重症率为零。

这项研究纳入的所有感染者均为无基础疾病、或虽有基础疾病但处于稳定期的冠病患者。研究者在入院初始将患者分为有重型／危重型高危因素组（9260名）以及非高危因素组（24556名）。高危组定义为：年龄大于60岁；有心脑血管疾病（含高血压）、肺部慢性疾病、糖尿病、慢性肝病、肾脏疾病、肿瘤等基础疾病者；免疫功能缺陷。

研究还发现，相比于未进展为重症感染患者平均年龄的60岁，进展到重症的感染者平均年龄偏大，达75.8岁、未接种疫苗比例更高，为54.5％（接种疫苗比例为24.2％）。

研究作者写道，这项研究的重症率仅能代表相对健康或一般情况较好的奥密克戎感染者，这部分人群的总体重症率较低。但是若具有高危因素，部分非重症患者仍可进展为重症，重症化主要集中在高龄、未接种疫苗以及罹患基础疾病种类较多的患者中。

研究团队指出，这意味着即使是在非重症感染者中，仍存在易被奥密克戎攻击的脆弱人群。这项研究最重要的是告诉我们应该识别轻症患者，找出脆弱人群，对脆弱人群实施精准性防控，以降低脆弱人群的病死率，将奥密克戎的伤害降到更低。