学者：中国下来或出台外国船只进入台海报备制度

中国官方强调对台湾海峡享有主权、主权权利和管辖权后，学者分析，中国接下来将可能出台针对外国船只进入台海的报备制度。

中国外交部发言人汪文斌上周一（13日）在例行记者会上，就中国军方官员据报在会晤美军官员时，多次声称台湾海峡不是国际水域做出回应时说，台湾海峡最窄处约70海里，最宽处约220海里。根据《联合国海洋法公约》和中国国内法，台湾海峡水域由两岸的海岸向海峡中心线延伸，依次为中国的内水、领海、毗连区和专属经济区。中国对台湾海峡享有主权、主权权利和管辖权，同时也尊重其他国家在相关海域的合法权利。

汪文斌也指责有关国家声称台湾海峡是“国际水域”，意在为其操弄涉台问题、威胁中国主权安全制造借口，中国对此坚决反对。

上海东亚研究所助理所长包承柯在接受香港01的访问时解读，这是对于台湾局势所做的主权阐述，并认为中国大陆的这套表述是比较四平八稳的认识和理解，表达中国大陆政府基本立场和概念，应该是经过认真研究思考和严格论证过程的官方说法。

包承柯认为，中国政府关于台湾海峡的表述，解决了外国军舰是否可以自由来回的问题，厘清专属经济区的管辖。台湾海峡既不是公海，也不是国际水域，需要中国政府做出管辖。过去中国大陆没有这么明确做出判断，这次是很明确的判断。今后在此水域经过的话，若是涉及主权范围，将会有一些合理的管理。特别是外国军舰本来就具有干涉中国内政的性质，其他国家的军舰跑到专属经济区自由航行，带有威胁和挑战性，这是中国政府所不能接受的部分。

关于美国界定台海属于国际水道（international waterway），包承柯回应时说，台湾海峡本来就不是公海，1982年联合国所通过的《海洋法公约》，美国为了逃避承担责任，至今没有加入，无视国际法的规定，又在其中航行，根本是霸道行为。美国不承担国际法义务，对200海里专属经济区持否定态度，甚至在一些地方连领海12海里的范围都不接受、只接受3海里的领海界定，都是为了方便其军舰在海洋上横行霸道、通行无阻的做法。

至于中国外交部的台海表述在未来会不会有进一步的具体作为或举措，或者接下来美国军舰进入台湾海峡会否受到限制，包承柯以中国海洋调查船在日本经济水域放观测物体遭到质疑为例称，在专属经济区做什么事情，都会受到管辖，要做什么都要经过报备、清楚了解，属于主权概念范围之内。

包承柯认为，就好比此前中国宣布划定防空识别区一样，没宣布之前可以自由进入；但在宣布之后，进入的话就要报备，起初是民航机都有报备，其他航空器则随后跟进，从而产生了防空识别区的价值的涵义。因此，对于台湾海峡专属经济区的管辖，不只是通过中国外交部发言人的说法，今后或将出台报备制度。

他也指美国有横行霸道的一面，如果产生了磨擦性的问题，还需要和美国政府进一步交涉。