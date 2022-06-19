河南村镇银行案：新财富实控人国籍据报改为塞浦路斯

河南村镇银行案引发舆论高度关注，涉案河南新财富集团被省许昌市公安局立案调查，但集团实控人据报国籍已迁往塞浦路斯。

据第一财经网报道，许昌市公安局昨天通报，2011年以来，以新财富集团实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。目前，案件侦办取得积极进展，公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。

报道称，新财富集团的实际控制人为吕奕，他通过旗下遍布全国的上百家公司，先后参股、控股中国国内多家城商行、农商行及村镇银行。其中，就包括禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行。

今年4月18日以来，禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行，以及总部位于安徽省的新淮河村镇银行均因无法正常提现，引起一些储户恐慌。近日，多方消息指称，上述四家村镇银行的不少储户发现健康码被“赋红码”，无法出行。

虽然在公开信息中，关于吕奕本人及他发迹的资料并不多，但在河南的金融圈，吕奕却是一个经常被人提及的人物，一位曾与其有过业务往来的河南金融业人士透露，吕奕出生于1974年，虽然他将自己的国籍迁到了塞浦路斯，并自我介绍为利比里亚驻中国商务投资代表、塞浦路斯阿芙罗赛达投资集团董事长，但他的老家却是河南南阳。

郑州市中级人民法院曾在2018年9月20日作出的刑事判决书中披露，吕奕为寻求贷款，曾向郑州银行副行长乔均安借款900多万元（人民币，下同，186万新元），后续，为获取更多贷款，又行贿2300多万，而且，两人还一起做起了吃息差的生意，由乔均安负责搞定银行批准，吕奕借款后再放贷给一些关联公司。在这份判决书里，吕奕的身份是新财富集团董事长。

在这份判决书中，河南新财富集团出具证明称，河南海菱实业发展有限公司、河南祺旺实业发展有限公司、河南航天家电股份有限公司、郑州超凡办公设备有限公司等均由吕奕实际控制，这些公司也是吕奕用以投资的一小部分影子公司，并透过这些影子公司渗入金融行业，并且控制或大比例持股了多家金融机构。

报道称，这意味着新财富集团通过成立多家影子公司的方式，既会通过某一家影子公司同时参股多家金融机构，也会在同一家金融机构中，同时安插多家影子公司，最终形成股权的集中，从而达到控股或者大比例持股的目的，这也让其中某些村镇银行的实际控制权到底由谁控制，充满了悬疑。