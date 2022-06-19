北京开展危险化学品企业安全生产检查

上海石化化工部乙二醇装置火灾事故引发舆论关注，北京市官方将在全市范围内开展危险化学品企业安全生产大检查。

北京市应急管理局微信公众号“北京应急”今天（19日）发文称，为深刻吸取上海石化化工部乙二醇装置火灾事故，以及中国国内外多起危险化学品企业起火爆炸事故教训，切实加强危险化学品企业安全监管，坚决防范危险化学品事故发生，北京市应急局决定自即日起在全市范围内开展危险化学品企业安全生产大检查。

据介绍，本次主要对危险化学品生产企业、油库、重点地区加油站、其它带储存设施的经营企业、化工企业、医药制造企业开展大检查。

北京市应急管理局要求，各单位要立即结合当前北京市正在开展的重大危险源检查督导工作，全面扎实部署开展危险化学品企业安全生产大检查，坚守安全生产红线，有效防范和杜绝各类事故发生。

同时，当局也要求各区要针对易引发事故的重点部位、关键环节，持续开展安全生产隐患排查治理，注重查漏洞、补短板，狠抓整改，消除盲区；要依法督促企业落实主体责任，严格执行安全生产各项防范措施，有效提升安全防控能力。

北京市应急管理局还要求各单位对查出的安全隐患采取断然措施，紧盯问题整改和复查，确保隐患彻查彻改、除患务尽；对于无法立即整改的较大以上隐患，企业必须立即停产进行整改，并在整改期间，单位须监督企业加强管控措施；要依法严肃查处检查发现的违法违规行为，加大隐患曝光力度，确保大检查工作取得成效。

上海金山区上海石化有限公司化工部乙二醇装置区域，昨天清晨4时28分发生火灾，网上的航拍视频显示，现场有三处区域出现较大的明火，浓烟覆盖大片天空。事故造成一死一伤。