中国人大代表：健康码应归国家统一管理

中国全国人大代表、广州医科大学附属市八医院感染中心首席专家蔡卫平说，长远来看，健康码应该收归国家统一管理。

河南村镇银行多名储户被赋“红码”，对此蔡卫平告诉向健康时报记者，目前中国各地健康码不统一、不互认，信息也不联通，已经出现一些健康码被滥用的现象。从长远来看，健康码应该收归国家统一管理，而从短期来看，最重要的是弱化健康码的管理职能。

蔡卫平解释：“如果有人为了让你按照他的意愿去做事，赋予你一个红码，你不按他的要求做，就不能恢复绿码，就不能恢复自由，那健康码的用途就彻底变味了。”

蔡卫平也表示，他在今年3月举行的中国全国两会上提出，为加强个人信息保护，应把健康码纳入中国全国统一管理，取消各地健康码。

中国网民本月13日在社交平台表示，多名前往郑州沟通村镇银行“取款难”的储户被赋红码。被赋红码的村镇银行储户，有的是由低风险地区到郑州后健康码变红，随后被当地隔离，而48小时核酸检测结果仍为阴性；有的则是未到过河南，仅因扫描郑州场景码后变红，且长时间内未解除红码。

对此，河南省疫情防控指挥部前天（17日）重申，健康码仅用于疫情防控，服务人民身体健康。另据中共中央纪委国家监委网站消息，郑州市纪委监委也启动了调查问责程序，对发现违反《河南省冠病疫情防控健康码管理办法》的乱作为，将依规依纪依法严肃处理。