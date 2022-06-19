澳门疫情升温 珠海收紧澳门入境检疫

因应澳门特区过去12小时通报至少12起阳性病例，珠海市今天（6月19日）宣布收紧澳门入境人员健康管理措施，落实七天居家隔离，再加七天居家健康监测。

据“珠海发布”今天发布的消息，珠海市冠病疫情防控指挥部办公室发布最新通告称，根据疫情形势变化，经综合研判，6月15日以来从澳门入境人员，须尽快向所在社区、单位、酒店报备，落实七天居家隔离，期间不能外出，完成居家隔离后须再履行七天的居家健康监测，期间非必要不外出、不返岗返校、不搭乘公共交通工具、不去公共场所。检疫期间第一、三、七、14天须进行核酸检测。

通告也要求，从澳门红黄码区内的入境人员实施七天集中隔离，每天开展一次核酸检测，隔离后履行七天居家隔离要求，期间不能外出。检疫期间第10、14天各开展一次核酸检测。后续将根据疫情防控形势动态调整。

澳门政府今早召开疫情防控记者会，政府发言人说，今天通报12起阳性病例，其中至少10起病例居住在新桥艳丽大厦，另外两起为关联核检阳性病例；其中四名患者有症状，八名无症状。

有鉴于社区传播风险进一步提高，澳门政府今天宣布全市进入即时预防状态，将全市多个区围封，实施离境限制或封闭管理。澳门从今天中午12时起至6月21日中午12时进行全民核酸检测，所有澳门市民、包括在澳门逗留人士都需要进行检测。