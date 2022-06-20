中国已进行陆基中段反导拦截技术试验

中国宣布，昨晚（20日）在境内进行了一次陆基中段反导拦截技术试验，试验达到了预期目的。

发布这则信息的中国国防部在微信公众号上公布，中国成功实施陆基中段反导拦截技术试验，并强调这一试验是防御性的，不针对任何国家。

环球网、紫荆网和上观新闻早前报道，中国军方之前五次对外公开宣布中国进行陆基反导技术试验，第一次在2010年。这也意味着中国昨晚进行第六次陆基反导技术试验。

据报道，中国在2010年、2013年、2018年，以及2021年进行陆基中段反导拦截技术试验；2014年则是陆基反导技术试验，中国官方并没有公布是否为中段反导。

中财网报道，反导拦截技术按发射地分为陆基、海基和天基，分别指反导系统在陆地、海上和天空发射。要了解什么是陆基中段反导，首先要搞清楚弹道导弹飞行的三个阶段。第一个阶段是初段，或者叫上升段，从导弹点火升空算起到末级发动机停机为止。第二个阶段是中段，从末级发动机关机开始，到导弹再入大气层为止。第三个阶段为末段，也叫再入段，也就是再入大气层到落地这个飞行阶段。

通常而言，上升段的导弹速度慢、轨迹单一，拦截技术难度最小，对己方的附带伤害小。但此时导弹往往还处于对手领土或领空范围内，需要突破重重防御，实际上非常难以实现。

而再入段的导弹飞行速度极快，洲际导弹的弹头再入速度可达15-20马赫，而且此时弹头已经与弹体分离，不但体积小，而且可能释放假弹头等干扰手段，拦截起来也非常困难。即便拦截成功，导弹残骸也可能落在本国领土上造成附带伤害。

因此中段拦截就成为针对中远程导弹乃至洲际导弹最重要的技术手段。据介绍，在弹道导弹飞行中段实施拦截，时间相对来说比较长，但由于此时导弹的弹道高度比较高，所以拦截起来仍有相当难度。中国多次成功实施陆基中段拦截试验，说明中国已经掌握了中段反导拦截相关技术，拦截成功率、可靠性都有了比较大的提升，对于中国打造完整可靠的反导体系具有十分重要的现实意义。

中财网也认为，中国国防部发布的信息中提到，中段反导试验是在中国境内进行，不针对任何国家，说明中段反导技术是为保障国家战略安全而打造的国家导弹防御体系里面的重要一环，同时这个体系与中国的防御性的军事战略是一致的，不针对其他国家。