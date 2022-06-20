港保安局副局长区志光料任国安委秘书长

知情人士透露，香港保安局副局长区志光预料将接替受委为新一届港府政务司司长的陈国基，出任国安委秘书长。

香港《星岛日报》引述知情人士报道，中国国务院昨天（19日）任命香港特区第六届政府主要官员，现任特首办主任陈国基受委为政务司司长。陈国基目前还身兼特区维护国家安全委员会秘书长，此职预料极可能由现任保安局副局长区志光接任。区志光出身警队，是候任特首李家超的得力助手，熟悉纪律部队，与中国大陆方面也有良好关系。

据报道，《香港国安法》两年前颁布之后，香港特区政府成立国安委，职责包括制定特区维护国家安全政策，协调特区维护国安的重点工作和重大行动，由特首担任主席，成员包括三司司长以及纪律部队首长，特首办主任陈国基担任秘书长，香港中联办主任骆惠宁作为中国中央政府指派的国家安全事务顾问也列席会议。

现任保安局常任秘书长叶文娟将担任特首办主任，不过她出身政务官，而且特首办事务繁重，据悉将由保安局副局长区志光担任国安委秘书长。

61岁的区志光出身基层，中三为帮补家计辍学，先后在酒楼及电子厂打工，18岁考入警队。他意识到英文不好，半工读夜校进修，最终英文会考获A级成绩，开启警队晋升之路，获委任督察、总警司、湾仔警区指挥官等职，曾任首任特首董建华副官四年，担任过边境警区副指挥官，培养中国大陆人脉。

区志光在警队工作37年，2011年擢升为助理处长，接掌保安部，参与胡锦涛等中国中央领导人访港的保安安排。2015年晋升为高级助理处长，先后出任人事及训练处和刑事及保安处处长。

据知，区志光在警队时已跟李家超合作无间，任职保安部总警司期间，李家超时任刑事及保安处处长。李家超2017年担任保安局局长，区志光成为副手。