张善政盼与林智坚在桃园来场君子之争

台湾前行政院长张善政希望与新竹市长林智坚在年底“九合一”地方选举的桃园市长选战中，来一场君子之争。

获得国民党征召参选桃园议长的张善政昨天（19日）在面簿发文，祝贺林智坚获征召，代表民进党参选桃园市长。

张善政写道：“我个人不会对他（林智坚）做任何人身攻击，希望这次选举变成一个典范的君子之争。 ”

张善政说，有绿营好友告诉他，民进党是全世界最会选举的政治机器，他们会运用各种力量来对付他。因此他的竞选对手不只是林智坚，更是总统蔡英文、民进党，乃至“国家”机器的全部力量。 朋友担心他对民进党选举厉害的“技术”及“非我族类，其心必异”的斗争手法不够了解。加上他个人风格较斯文、作风太君子，被欺负了还不生气而可能会吃亏。

张善政感谢这位绿营朋友的善意提醒，还对这位朋友及其他关心未来选情的朋友说，他当然知道，参与桃园市长选举，胜选与否，不只是个人的胜负或国民党的成败，而是关系着桃园市，在未来的数位时代中，能否以科技创新、绿色永续、人文关怀迈向国际、为年轻人开拓新的未来；桃园的企业能否成为全球ESG（环境友善、社会公义、公司治理）趋势中的指标和典范。

张善政明言，因此，如果胜选，他会运用自己的工程专业背景，集合专业团队，公平、公正的打造一个符合国际都会与绿色永续生活化的“新桃园”。

据中时新闻网报道，对林智坚转战桃园市长，可能背上“落跑市长”，民进党高层称“林智坚和韩国瑜有天壤之别”，国民党立委李德维讽刺说，韩国瑜是国民党籍，林智坚是民进党籍，所以国民党不可以，民进党就可以。

国民党立委洪孟楷说，林智坚去年9月6日受访时还说新竹市长任期会做好做满，重申不会参选桃园市长，不到一年时间，这个人的承诺跳票，请不要逃避，“不要绿能，其他人不能”，公开对台湾人民说明清楚。

民众党桃园市长参选人、立委赖香伶说，民进党政治林智坚转战桃园市长，连初选、民调都没有，如何让人信服。她痛批，民进党要的桃园市长候选人只是量身定做、给他一个新的位置，不是市民之福，更非执政党应有的作为。