台湾花莲发生6.2级地震 福建震感明显

台湾花莲地区今早发生6.2级地震，中国大陆福建省震感明显。

据台湾《自由时报》报道，根据地牛Wake UP观测显示，花莲地区在今天（20日）上午9时05分左右发生一起有感地震，初判规模6.2级，花莲最大震度7级，详细数据还有待气象局公布；气象局已针对南投县、彰化县、花莲县、台东县发布灾防警告，提醒民众慎防强烈摇晃，就近避难“趴下、掩护、稳住”。

根据气象局观测显示，今天上午9时05分在花莲县政府南南西方37.7公里，也就是花莲县光复乡发生规模6级有感地震，震源深度6.8公里，花莲县最大震度5级、台东、南投最大震度4级，台中市、嘉义县市、云林县、宜兰县、彰化县、台南市、新北市最大震度3级，其余县市1至2级。

台北捷运列车因地震一度停下，不过随即恢复行驶，目前尚未有灾情传出。

台湾中央气象局说，两天内须留意规模超过5级地震、一周内留意规模超过4级的余震，规模3级以上余震可能长达一个月。应不会有大于6级的余震。今天上午的规模6级地震已是台湾今年第六个规模6级以上地震。

另据中国大陆地震台网速报，6月20日9时05分在台湾花莲县（北纬23.66度，东经121.52度）发生5.9级地震，震源深度10公里。地震造成全岛震感强烈，福建震感明显。