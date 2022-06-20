浙江钱塘江发生今年第二号洪水

中国浙江省钱塘江今天（20日）发生第二号洪水。

据中国央视新闻引述浙江省水文管理中心消息报道，钱塘江兰溪站今天上午7时40分达到警戒水位28米，钱塘江流域发生今年第二场编号洪水（钱塘江2022年第二号洪水<0620>）。

依据气象预报和水利工程调度情况，预报兰溪站水位还将持续上涨，预计明天（21日）上午出现洪峰水位。

中国水利部研判，浙江西部、江西东北部等地部分地区发生山洪灾害可能性大，而珠江流域将再次发生流域性较大洪水。

据中国水利部微博账号消息，预计昨天（19日）晚上8时至今晚8时，浙江西部、江西东北部等地部分地区发生山洪灾害可能性大（橙色预警）；其中，江西东北部局地发生山洪灾害可能性很大（红色预警）。

据中国水文部门监测，昨天上午5时至今天上午5时，浙江省开化县平均降雨量210.5毫米。目前，开化县当前发布暴雨橙色预警、地质灾害气象风险橙色预警、山洪橙色预警。

根据气象部门预测，今天白天仍有大到暴雨，局部大暴雨。根据《开化县防汛防台抗旱应急预案》《开化县突发地质灾害应急预案》，开化县防汛防旱指挥部、突发地质灾害应急指挥部决定从今天上午6时将防汛应急响应提升为Ⅰ级和维持地质灾害Ⅳ级响应。

根据防汛应急响应Ⅰ级要求，为保障师生生命安全，浙江开化全县中小学（幼儿园）启动停课措施，各校立即按照应急预案要求，通知家长告知学生暂缓来校并全面加强防汛安全教育和监管。如在途中的，务必确保安全，各校全员应战，全面细致有效做好各项安全防范工作。