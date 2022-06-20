京广高铁京武段今起按时速350公里运营

京广高铁北京至武汉段今天（20日）常态化按时速350公里高标运营，进一步压缩京广高铁沿线及周边多个城市间旅行时间。

据澎湃新闻引述中国国家铁路集团消息，京广高铁北京至武汉段今天起从时速310公里达标运营提速至时速350公里高标运营，并投用复兴号智能动车组，开行高品质标杆列车，推广静音车厢、新型票制等服务。

今天起开行经由京广高铁京武段时速350公里的列车有57列，其中进出京方向53列、其他方向四列，覆盖北京、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西、江西等16个省区市。

同时，重庆北、西安北、深圳北、贵阳北、株洲西、焦作等车站进出京高铁列车今天增开14列，方便沿线人民乘高铁进出京。

据中国国铁集团运输部负责人介绍，提速不仅使京广高铁沿线城市受益，使用京广高铁再改道去往其他城市的列车，旅行时间也将减少。经由京广高铁京武段和同步开通的郑渝高铁运行，北京西至重庆北最快旅行时间将从之前的60小时压缩至六小时46分。经由京广高铁京武段跨线运行，北京西至西北方向的西安北、兰州西最快旅行时间分别压缩至四小时11分、六小时24分。

除外，京武段高铁列车整体运输能力将提升7%，相当于每日可最多增开15列北京至武汉的高铁列车、增加1万8000个席位。动车组列车每日走行距离和周转效率也将同步提高。京广高铁京武段完成同等运输工作量，预计可节约动车组15组。

负责人表示，京广高铁京武段常态化按时速350公里高标运营，是高铁安全标准示范线建设取得的又一重大成果。

截至目前，中国已有京沪高铁、京津城际、京张高铁、成渝高铁、京广高铁京武段建成安全标准示范线，实现常态化按时速350公里高标运营，总里程达到近3200公里。