提建金厦大桥挨批 柯文哲：也可看成反攻大陆路线

台湾民众党主席柯文哲提议兴建连接金门和厦门的大桥，被蓝绿阵营同批，柯文哲则回应说，金厦大桥换个角度也可以看成是反攻大陆的路线。

综合台湾ETtoday新闻云及《自由时报》报道，柯文哲前天（6月18日）出席金门县党部开幕典礼时说，厦门新机场与金门近在咫尺，未来以成为大陆东南交通枢纽为目标，因此他主张兴建金厦大桥，连结机场与金门，“做一条桥，金门的问题就解决一半”。他认为，有了这座大桥，金门人要去海外也可以直接从厦门机场出去，就不用前往台湾本岛搭飞机。

柯文哲的金厦大桥构想在台湾朝野引起议论，国民党立法院党团总召曾铭宗昨天说，要不要兴建涉及到国防、经济、及两岸问题，党团呼吁蔡政府审慎评估后再做决定，也要先问问金门乡亲的看法。

民进党立委立委林俊宪则质疑说，柯文哲是不是没有听过“小三通”，金厦之间的往来早在20年前就很密切，水路就能完成的事情，为何还需要冒风险为解放军开路。

林俊宪还说，柯文哲应该是又犯了“声量病”，总喜欢提一些语不惊人死不休的想法来搏版面，不是真正为地方的福祉和安全考虑，而是考虑自己能获得多少关注。

另外也有民代批评，柯文哲此做法跟“吴三桂引清兵入关”无异。

对此，柯文哲今天（20日）受访时说，这是很多金门在地人的看法，金门与厦门相差不远，从民生角度来看，若有交通路线连接，未来可解决水电、垃圾问题，“换个角度也可以看成是反攻大陆的路线。”

立法院民进党团干事长郑运鹏今天则说，这样的政见看起来比较像是柯文哲个人迈向2024总统大选的起手式，是他通往选举的政治大桥。

他指出，金厦大桥并非突发奇想，过去金门也有人提出，县政府十多年前有委托过，后因两边地理环境、政治等各种状况没有下文；且中国大陆也有提出过，不只盖跨海大桥，甚至要盖一条高铁直通台湾，但都会被人当作天方夜谭。

民进党团副干事长林静仪则说，未来金门、中国大陆之间的小三通政策是否会有所调整等，都是后疫情时代要重新思考的；非常肯定柯文哲以未来总统的角色提出这样的说法，会正面看待这绝对不是玩笑话；至于柯文哲认为大桥是反攻大陆的逻辑，欢迎他继续提出主张、说法，不要今天提明天又说是开玩笑。